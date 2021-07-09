Бездоганна: Сальма Хайєк демонструє розкішну фігуру в стильному вечірньому образі

Фото з заходу нарешті з'явилися в її блозі . Милуємося стильним образом дружини французького мільярдера.

Сальма Хайєк останнім часом - головна зірка світських тусовок. Вся справа в тому, що на екрани вийшов новий фільм з її участю - "Охоронець дружини кілера". Як виконавиця головної ролі, актриса відвідує прем'єри і дає інтерв'ю. А ще - радує фоловерів своїми незвичайними образами для івентів.

Але цього разу вона зробила вихід у світ, щоб побачити нову колекцію Balenciaga. На показ вона вирушила в компанії коханого чоловіка Франсуа-Анрі Піно. А вбрання вибрала вишукане і стильне.

Сальма Хайек з чоловіком і гонщиком Льюїсом Хемілтоном (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма одягла сукню відтінку індиго з тканини, що переливається, яке відмінно гармоніювало зі смаглявим відтінком її шкіри і візуально освіжало обличчя. З оборками, запахом і довгими рукавами, воно виглядало на 54-річній актрисі стильно і елегантно. При цьому підкреслило, що Сальма знаходиться у відмінній формі.

До вбрання зірка підібрала сумочку бежевого відтінку, а ще великі сріблясті сережки і окуляри в прямокутній оправі. Останній штрих - яскравий макіяж і укладка з бездоганними локонами. Вийшло просто і стильно!