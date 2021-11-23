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Безупречный дуэт: Джастин и Хейли Бибер показали стильный парный лук для совместного выхода в свет

Автор: RBC.UA

На днях икона стиля и модель Хейли Бибер отметила 25-летие. Среди множества пожеланий для фешн-дивы выделялось поздравление ее мужа, певца Джастина Бибера.

"Моему любимому хлюпику на день рождения. Мое сердце принадлежит тебе. Мои глаза принадлежат тебе, мои губы принадлежат тебе. Я весь твой. Я так счастлив быть твоим. Ты моя навсегда. Жизнь никогда не имела большего смысла, пока ты не стала моей женой. Я никогда не перестану любить тебя, я никогда не перестану обнимать тебя и никогда не перестану защищать тебя. Ты - моя королева, мне более чем достаточно, и я буду каждый день заставлять тебя чувствовать себя королевой, которой ты являешься. Как сказала бы твоя бабушка со своим португальским акцентом, "счастливого дня рождения, малышка!". Люблю тебя до скончания веков, а потом и после этого:)", - написал Джастин.

После парень запостил несколько фото с празднования этого события. Парные луки музыканта и иконы стиля в который раз доказывают, как удачно они "синхронизировались".

Хейли надела бархатный комбинезон с тонким поясом на талии, который подчеркнул ее стройную фигуру. Дополнили образ шикарные детали: длинные серьги с камнями и босоножки на высоких шпильках. Волосы звезда уложила в вариацию вечно модной "мальвинки", а макияж сделала в приглушенных золотисто-бронзовых тонах.

Муж девушки надел широкие черные брюки, белую футболку-оверсайз, а также черный кожаный плащ. Завершили его образ шапка бини и черные туфли. Пара сделала несколько общих фото, показав, как удачно они смотрятся вместе. Вдохновение для всех влюбленных пар обеспечено!

Хейли и Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)

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