В блестящем топе с голой грудью: Белла Хадид демонстрирует роскошную фигуру в модной съемке
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Белла Хадид стала лицом новой коллекции известного бренда MUGLER.
Провокационные фото и видео с акробатическими трюками популярная модель выложила себе в блог.
Белла Хадид в очередной раз приятно удивила своих поклонников коллаборацией с брендом класса люкс. Звезда стала лицом показа, а также коллекции от Thierry Mugler. Дизайнер, который известен необычные решениями и "нескучными" новинками, вновь продемонстрировал чудеса фантазии.
Ранее Белла Хадид показала стильный образ в винтажном стиле.