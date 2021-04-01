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В блестящем топе с голой грудью: Белла Хадид демонстрирует роскошную фигуру в модной съемке

Новина українською → США, Четверг 01 апреля 2021 18:33
В блестящем топе с голой грудью: Белла Хадид демонстрирует роскошную фигуру в модной съемке Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид стала лицом новой коллекции известного бренда MUGLER.

Провокационные фото и видео с акробатическими трюками популярная модель выложила себе в блог.

Белла Хадид в очередной раз приятно удивила своих поклонников коллаборацией с брендом класса люкс. Звезда стала лицом показа, а также коллекции от Thierry Mugler. Дизайнер, который известен необычные решениями и "нескучными" новинками, вновь продемонстрировал чудеса фантазии.

Ранее Белла Хадид показала стильный образ в винтажном стиле.

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