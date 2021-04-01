У блискучому топі з голими грудьми: Белла Хадід демонструє розкішну фігуру в модній зйомці
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Белла Хадід стала обличчям нової колекції відомого бренду MUGLER.
Провокаційні фото і відео з акробатичними трюками популярна модель виклала собі в блог.
Белла Хадід в черговий раз приємно здивувала своїх шанувальників колаборацією з брендом класу люкс. Зірка стала обличчям показу, а також колекції від Thierry Mugler. Дизайнер, який відомий незвичайними рішеннями і "ненудними" новинками, знову продемонстрував чудеса фантазії.
Раніше Белла Хадід показала стильний образ у вінтажному стилі.