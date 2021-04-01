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У блискучому топі з голими грудьми: Белла Хадід демонструє розкішну фігуру в модній зйомці

Новость на русском → США, Четвер 01 квітня 2021 18:33
У блискучому топі з голими грудьми: Белла Хадід демонструє розкішну фігуру в модній зйомці Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід стала обличчям нової колекції відомого бренду MUGLER.

Провокаційні фото і відео з акробатичними трюками популярна модель виклала собі в блог.

Белла Хадід в черговий раз приємно здивувала своїх шанувальників колаборацією з брендом класу люкс. Зірка стала обличчям показу, а також колекції від Thierry Mugler. Дизайнер, який відомий незвичайними рішеннями і "ненудними" новинками, знову продемонстрував чудеса фантазії.

Раніше Белла Хадід показала стильний образ у вінтажному стилі.

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