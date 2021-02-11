В блузе с бантом и облегающей юбке: 54-летняя Сальма Хайек восхитила стройной фигурой

Звезда примерила роскошную блузу с рукавами-фонариками и бантом на шее от SAINT LAURENT, а также облегающую юбку с оборкой и вырезом спереди от Alexander McQueen. Дополнили наряд высокие сапоги из черной лакированной кожи, а также серьги-кольца. Последний штрих - прическа с изысканными локонами, а также яркий макияж с длинными накладными ресницами и красными губами.

Сальма Хайек в новом образе (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма написала короткую подпись, отметив авторов ее наряда. А фанаты принялись обсуждать, как идет супруге Франсуа-Анри Пино желтый оттенок и какая чудесная у нее фигура.

Сальма Хайек обожает женственные наряды (фото: instagram.com/salmahayek)

Также ранее Хайек показала образ в голубых тонах. Актриса надела платье-рубашку с принтом, которое отлично сочеталось с ее загорелой кожей и зрительно убрало несколько лет. К слову, молодой и свежий внешний вид Сальмы часто - результат удачного подбора оттенков.