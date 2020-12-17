Богиня: Леся Никитюк в блестящем платье с открытой спиной начала праздновать Новый год

Леся Никитюк - знатная модница, ведущая часто делится своими луками в новых вещах, то шубки, то джинсы, то платья. Недавно она продемонтрировала одну из самых трендовых частей гардероба. Пригодится холодной зимой каждой украинке!

А тперь Леся Никитюк, похоже, решила не дожидаться официальных праздников и начала отмечать Новый год немного заранее. В своем микроблоге Никитюк запостила снимки в блестящем черном платье с открытой спиной. Ведущая держит в руках бокал то ли с вином, то ли с шампанским и улыбается в камеру.

Распущенные, слегка подкрученные волосы, сдержанный, но в то же время достаточно яркий макияж - розово-коричневые тени, хайлайтер на скулах и подводку для глаз можно увидеть издалека, изысканные сережки в виде среднего размера колец отлично дополнили лаконичный наряд. В таком можно встретить Новый год и дома, и на вечеринке.

"Где встречаете Новый год? Я буду на балконе", - написала Никитюк.

Леся Никитюк начала праздновать конец 2020 заранее (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

"Богиня", "Красотка", "Вам очень идет это платье", - написали поклонники Леси и ее творчества.

С кем Леся будет встречать Новый год на балконе публика пока не в курсе, так как на вопросы о личной жизни Леся отвечает, что она "не сказала бы, что одинока, но и не сказала бы, что скоро замуж".