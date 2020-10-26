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Больно за Дашу: фаны разнесли "Танцы со звездами" за вылет Петрожицкой

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 17:41
Больно за Дашу: фаны разнесли "Танцы со звездами" за вылет Петрожицкой Игорь Гелуненко и Дарья Петрожицкая (фото: facebook.com.petrozhitskaya)
Автор: Светлана Мащенко

"Танцы со звездами" вызвали негодование украинцев

Танцы со звездами в девятом выпуске устроили вечер выпускников. К паре Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко присоединилась Ольга Сумская. Но и это не спасло модерн трио от жесткой критики и низкой оценки судей.

В результате великолепный танец разнесло жюри, и поклонникам в сети это не понравилось. Несмотря на 30 баллов, Даше и Игорю не пришлось бороться "танцем за жизнь" за дальнейшее участие в шоу. Петрожицкая покинула проект по собственной инициативе.

И хотя зрители скандировали "Браво!", Влад Яма покритиковал руки Даши, Ефросинина отметила, что Даша якобы устала, Григорий Чапкис совсем не увидел хореографии в танце, а Екатерина Кухар разнесла технику.

Партнер Дарьи не согласился с этим, сказав, что в именно в этот танец они вложили всю душу и силы.

Дарья Петрожицкая, Игорь Гелуненко и Ольга Сумская, модерн (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Даша, покидая шоу, поблагодарила поклонников за поддержку в своем Instagram.

"Прекрасные люди, моя поддержка, мои зрители "Танцев со звездами", я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы меня поддерживаете. И хочу перед вами извиниться за свой поступок. Но я считаю, что это правильный поступок и я все сделала правильно", - сказала актриса и добавила, что ей нужно хранить силы для съемок "Папика 2".

Тем временем украинцы в сети шокированы тем, что Дарью попросту засудили. Они пишут гневные комментарии.

  • "Судді з фальшивими посмішками! Кухар... Нема слів! Даша та Ігор молодці! Краще красиво піти, ніж у цьому "болоті" танцювати!
  • Чапкіс, альо, це їх найкращий танець, хореографія дуже чотка була.
  • Мне больно за Дашу. Это абсолютный бред и неуважение к ней. Это был хороший танец, это был танец, не как у некоторых два шага и ноги корявые нараспашку. Дичь какая-то.
  • Даша ти супер. Судді дуже лицемірні, особливо Кухар в неадекваті.
  • Ефросинина кто ты, что ты даешь такие комментарии?"

Отметим, что Ольга Сумская, танцевавшая с Дашей и Игорем, вызвала настоящий фурор своим возвращением на паркет.

Также мы писали, что Екатерина Кухар плохо высказалась о мимике Надежды Мейхер после пасадобля.

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