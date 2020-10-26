Боляче за Дашу: фани рознесли "Танці з зірками" за виліт Петрожицької

"Танці з зірками" викликали обурення українців

Танці з зірками в дев'ятому випуску влаштували вечір випускників. До пари Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка приєдналася Ольга Сумська. Але і це не врятувало модерн тріо від жорсткої критики і низької оцінки суддів.

В результаті чудовий танець рознесло журі, і шанувальникам в мережі це не сподобалося. Всупереч 30 балам, Даші та Ігорю не довелося боротися "танцем за життя" за подальшу участь у шоу. Петрожицька покинула проект з власної ініціативи.

І хоча глядачі скандували "Браво!", Влад Яма покритикував руки Даші, Єфросиніна зазначила, що Даша нібито втомилася, Григорій Чапкіс зовсім не побачив хореографії в танці, а Катерина Кухар рознесла техніку.

Партнер Дар'ї не погодився з цим, сказавши, що саме в цей танець вони вклали всю душу і сили.

Дар'я Петрожицька, Ігор Гелуненко і Ольга Сумська, модерн (відео: YouTube/Танці з зірками)

Даша, залишаючи шоу, подякувала шанувальникам за підтримку у своєму Instagram.

"Прекрасні люди, моя підтримка, мої глядачі "Танців з зірками", я хочу вам сказати величезне спасибі за те, що ви мене підтримуєте. І хочу перед вами вибачитися за свій вчинок. Але я вважаю, що це правильний вчинок і я все зробила правильно", - сказала актриса і додала, що їй потрібно зберігати сили для зйомок "Папіка 2".

Тим часом українці в мережі шоковані тим, що Дар'ю просто засудили. Вони пишуть гнівні коментарі.

"Судді з фальшивими посмішками! Кухар... Нема слів! Даша та Ігор молодці! Краще красиво піти, ніж у цьому "болоті" танцювати!

Чапкіс, альо, це їх найкращий танець, хореографія дуже чотка була.

Мені боляче за Дашу. Це абсолютна маячня і неповага до неї. Це був гарний танець, це був танець, не як у деяких два кроки і коряві ноги навстіж. Дичина якась.

Даша ти супер. Судді дуже лицемірні, особливо Кухар в неадекваті.

Єфросиніна хто ти, що ти даєш такі коментарі?

Зазначимо, що Ольга Сумська, яка танцювала з Дашею і Ігорем, викликала справжній фурор своїм поверненням на паркет.

Також ми писали, що Катерина Кухар погано висловилася про міміку Надії Мейхер після пасадобля.