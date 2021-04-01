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Больше страсти: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительный образ в трендовом оттенке

Новина українською → США, Четверг 01 апреля 2021 10:47
Больше страсти: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительный образ в трендовом оттенке Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

После недавнего эксперимента с каре Кайли Дженнер вновь перевоплотилась в длинноволосую брюнетку. И показала, какой цвет отлично подойдет девушкам с ее типажом.

Кайли запостила новую серию фото в своем блоге.

Кайли Дженнер обожает одежду и стильные луки. В гардеробе самой младшей из знаменитых сестер есть оттенки всех цветов радуги. Но сейчас она решила добавить больше страсти, выбрав для очередного аутфита ягодно-красный. И не прогадала!

Больше страсти: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительный образ в трендовом оттенкеБольше страсти: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительный образ в трендовом оттенкеБольше страсти: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительный образ в трендовом оттенкеКайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Стильный ансамбль составили кроп-топ с одним "ажурным" рукавом, который отлично подчеркнул железный пресс модели, а также кожаные брюки с высокой посадкой такого же цвета. Дополнили образ серьги и кольцо.

Как гуру бьюти-индустрии, макияж Кайли сделала нейтральный. Таким образом, ничто не отвлекало внимание от красочного образа. Тем не менее, черты лица остались выразительными и четкими. Свои длинные волосы, которые уже отросли ниже пояса, она уложила в легкую укладку "мокрыми" волнами.

Как всегда, Кайли сделала целую галерею, чтобы поклонники могли рассмотреть ее образ целиком и полностью. И они оставили ей массу позитивных отзывов.

Ранее мы писали, что старшая сестра Кайли, Ким, сделала пост со своими подросшими детьми, невероятно растрогав сеть.

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