Больше страсти: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительный образ в трендовом оттенке
После недавнего эксперимента с каре Кайли Дженнер вновь перевоплотилась в длинноволосую брюнетку. И показала, какой цвет отлично подойдет девушкам с ее типажом.
Кайли запостила новую серию фото в своем блоге.
Кайли Дженнер обожает одежду и стильные луки. В гардеробе самой младшей из знаменитых сестер есть оттенки всех цветов радуги. Но сейчас она решила добавить больше страсти, выбрав для очередного аутфита ягодно-красный. И не прогадала!
Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)
Стильный ансамбль составили кроп-топ с одним "ажурным" рукавом, который отлично подчеркнул железный пресс модели, а также кожаные брюки с высокой посадкой такого же цвета. Дополнили образ серьги и кольцо.
Как гуру бьюти-индустрии, макияж Кайли сделала нейтральный. Таким образом, ничто не отвлекало внимание от красочного образа. Тем не менее, черты лица остались выразительными и четкими. Свои длинные волосы, которые уже отросли ниже пояса, она уложила в легкую укладку "мокрыми" волнами.
Как всегда, Кайли сделала целую галерею, чтобы поклонники могли рассмотреть ее образ целиком и полностью. И они оставили ей массу позитивных отзывов.
Ранее мы писали, что старшая сестра Кайли, Ким, сделала пост со своими подросшими детьми, невероятно растрогав сеть.