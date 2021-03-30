Для теплых дней: Кайли Дженнер показала трендовый образ total white

Кайли Дженнер показала новый образ, созданный на основе светлых вещей. Такой наряд можно смело брать на вооружение уже весной, когда окончательно потеплеет. А летом и вовсе он будет уместен на любой встрече или вечеринке.

Фото с разных ракурсов девушка продемонстрировала в своем блоге , порадовав армию фанатов, численность которой уже достигла 223 миллиона.

Кайли надела кроп-топ со сложным плетением-бахромой, а также белые брюки с высокой посадкой и накладными карманами, украшенные продольными полосами также с бахромой. Дополнили наряд босоножки с фигурными каблуками.

Кайли Дженнер вызвала настоящий восторг (фото: instagram.com/kyliejenner)

Из аксессуаров одна из самых богатых женщин мира подобрала колье в виде цепочки, которое до сих пор на пике популярности. А также серьги-кольца. Особенного внимания заслуживает макияж Кайли. Благодаря безупречно выполненным стрелкам, тщательно прорисованным бровям и удачно подобранному тону помады ее лицо стало просто безупречно. "Кукольного" вида Дженнер добавили и волосы, завитые в мелкие волны и распущенные по плечам.