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Для теплых дней: Кайли Дженнер показала трендовый образ total white

Новина українською → США, Вторник 30 марта 2021 20:34
Для теплых дней: Кайли Дженнер показала трендовый образ total white Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер показала новый образ, созданный на основе светлых вещей. Такой наряд можно смело брать на вооружение уже весной, когда окончательно потеплеет. А летом и вовсе он будет уместен на любой встрече или вечеринке.

Фото с разных ракурсов девушка продемонстрировала в своем блоге, порадовав армию фанатов, численность которой уже достигла 223 миллиона.

Кайли надела кроп-топ со сложным плетением-бахромой, а также белые брюки с высокой посадкой и накладными карманами, украшенные продольными полосами также с бахромой. Дополнили наряд босоножки с фигурными каблуками.

Для теплых дней: Кайли Дженнер показала трендовый образ total whiteДля теплых дней: Кайли Дженнер показала трендовый образ total whiteДля теплых дней: Кайли Дженнер показала трендовый образ total whiteДля теплых дней: Кайли Дженнер показала трендовый образ total whiteДля теплых дней: Кайли Дженнер показала трендовый образ total whiteКайли Дженнер вызвала настоящий восторг (фото: instagram.com/kyliejenner)

Из аксессуаров одна из самых богатых женщин мира подобрала колье в виде цепочки, которое до сих пор на пике популярности. А также серьги-кольца. Особенного внимания заслуживает макияж Кайли. Благодаря безупречно выполненным стрелкам, тщательно прорисованным бровям и удачно подобранному тону помады ее лицо стало просто безупречно. "Кукольного" вида Дженнер добавили и волосы, завитые в мелкие волны и распущенные по плечам.

К слову, в последнее время Кайли стала намного более спортивной. Она стала часто демонстрировать свое подтянутое тело в стильных образах для тренировок. А также выложила ролик и самой тренировки. Браво!

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