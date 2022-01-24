Меньше скромности, больше тела: дизайнеры показали, какая одежда будет в тренде в 2022 (фото)

Если весь 2021 год был посвящен ярко-розовому, логомании, колорблокингу и тренду "горячей готики", то сезон весна-лето 2022 возвращает миру забытую на карантине многими сексуальность – и мы очень рады вдохнуть новую жизнь в гардероб!

Как пишет elle.com, пришло время показать тела, которые из-за самоизоляции нам слишком долго пришлось прятать дома. Настроение нового сезона: "Меньше моды, больше плоти".

Куда бы вы ни собрались идти, всемирно известные дизайнеры уже задали тренды, которые обещают стать самыми яркими в 2022 году – и их можно смело перенимать!

Итак, в дизайнерских коллекциях будущего сезона было много вещей а-ля из девяностых и 2000-х годов: микро-мини-юбки, высокие каблуки, блестящие топы и заниженная талия.

А на другом конце спектра моды – лихорадка "Бриджертона", она заставила дизайнеров обратиться к 18-му и 19-му векам в качестве вдохновения для их драматических постпандемических образов.

в качестве вдохновения для их драматических постпандемических образов. Яркие полоски, солнцезащитные очки и купальники также стали популярными тенденциями, раз и навсегда подтвердив, что сезон весна-лето 2022 наполнен оптимизмом.

Мини + декольте (фото: instagram.com/stellamccartney)

7 модных тенденций, которые будут популярны в 2022

1. Мини и микро

От мини до микро, длина юбок и платьев становится все более и более вызывающей. На подиумах – бунт 60-х столкнулся с изобилием нулевых, так что и низкая посадка, и высокая имеют место быть.

2. Больше провокации

Декаданс – еще одна яркая тема этого весенне-летнего сезона. Что это значит? Выбирайте яркую, блестящую сексуальную одежду, с разрезами в самых неожиданных местах. Именно так: в тренде – подрывное обольщение, провокации и уверенность в себе, пора расстегиваться!

Скромность – не в треде (фото: instagram.com/maisonvalentino)

3. Путешествие во времени

Постпандемический наряд стал драматическим благодаря Louis Vuitton, где Николя Гескьер представил мастер-класс по превращению готики в гламур, сочетая старое с новым.

Другие дизайнеры также заглядывали в будущее при создании своих коллекций, предлагая сумасшедшие творческие подходы к стилю 18-го и 19-го веков. В буквальном смысле исторический модный сезон.

Не бойтесь самовыражаться (фото: instagram.com/louisvuitton)

4. Диско

От брюк-карго до блестящих топов, заниженной талии и греческих драпировок - 2000 год возвращается, кто-то по нему скучал? Вспомним Бейонсе в эпоху Destiny’s Child и вдохновимся гламуром!

5. На пляж!

Может быть, это потому, что мы все нуждаемся в жарком отпуске, но пляжная одежда стала хитом на показах коллекций весна-лето 2022.

На пляж! (фото: instagram.com/isabelmarant)

6. Суперполоска

Мода в 2022 становится двухцветной и графичной: так что чем смелее вещь и чем больше она бросается в глаза, тем лучше! Полоски будут украшать все: платья, костюмы и рубашки, панамы, шорты и юбки.

Полоска (фото: instagram.com/maisonvalentino)

7. От восхода до заката

Одежда в 2022 году будет настолько яркой, что вам понадобится солнцезащитный фактор: в этом сезоне обжигающая сетчатку палитра полностью посвящена солнечным оттенкам. От золотого до янтарного, до выжженного оранжевого и огненно-красного – рассмотрите этот визуальный витамин D и выберите, что вам по душе.

Больше солнца (фото: instagram.com/proenzaschouler)