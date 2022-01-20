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Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

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Четверг 20 января 2022 20:09
Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото) Беллу Хадид папарацци часто "ловят" в жилете (фото: instagram.com/mimicuttrell)
Автор: Татьяна Турчаникова

Эта вещь – вовсе не новинка в модных топах. Многие из нас уже носили жилеты на разных этапах своей жизни, помните?

Правда, это не означает, что стоит доставать из шкафа ту самую жилетку – и надеяться, что она сделает из вас стилягу! Модные форма, длина, цвет, фактура и принты на изделии за это время могли измениться.

Тем не менее, в 2022 жилет обещает снова занять лидирующую позицию в рейтинге самых удобных и ярких вещей, которые обожаю все!

Как же выбрать ту самую, модную и стильную жилетку, которая гармонично впишется в аутфит сегодня? Разумеется, вдохновившись знаменитостями!

Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер, Фрида Аасен, Эмма Чемберлен, Жозефин Ханнинг Дженсен, Эльза Хоск и многие другие всемирно известные модницы давно полюбили этот предмет гардероба.

Вдохновляемся образами и тренируем насмотренность для составления собственных луков.

Как носить жилет в 2022 году: топ ярких образов

  • Как из классического костюма

В теплое время года жилет стилисты советуют носить на голое тело в качестве топа, сочетая его либо с классическим низом, шортами или брюками, либо с легкими хлопковыми или льняными штанами. Так, как это делают Жозефин Ханнинг Дженсен и Эльза Хоск.

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Жозефин сочетает жилет с шортами (фото: instagram.com/josefinehj)

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Эльза Хоск: жилет на все случаи жизни (фото: instagram.com/hoskelsa)

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)Джиджи Хадид в трендовом жилете (фото: instagram.com/mimicuttrell)

  • Вязаные жилеты

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Да-да, вам не показалось, действительно, кое-кто из знаменитостей достают-таки из шкафов те же "бабушкины" жилеты (на самом деле покупают их у всемирно известных брендов за большие деньги). Но если вы не знаменитость и у вас нет других вещей от кутюр, с которыми можно комбинировать жилет, то вы рискуете выглядеть несколько ретро.

Тем не менее, Кендалл выбирает достаточно широкие жилетки с принтом и комбинирует их с теплами спортивными вещами. Супермодель выглядит по-домашнему уютно, на зимние холода – то, что надо!

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Кендалл предпочитает уютные "старомодные" модели (фото: instagram.com/kendalljenner)

Вязаный ретро-жилет с косами модель Фрида Аасен носит с легинсами и белыми сапогами: отличный вариант для занятий спортом, например, лыжным, и даже для прогулки холодным вечером.

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Для спорта и отдыха (фото: instagram.com/frida_aasen)

  • Жилет – верхняя одежда

Всемирно известная звезда YouTube Эмма Чемберлен просто обожает жилеты из самых разных материалов, самых разных цветов, фактур и форм и часто покупает свои лучшие экземпляры в секондхендах и комиссионках.

Вместо куртки, пиджака или кардигана Эмма часто предпочитает твидовый жилет или "дутик" – жилет-пуховик. Вдохновляемся и не мерзнем!

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)Эмма королева жилетов (фото: instagram.com/emmachamberlain)

  • Меховые жилетки

Такие жилетки по-прежнему на пике популярности среди инфлюенсеров и моделей: ворс стилисты советуют выбирать любой длины, размер, преимущественно, оверсайз, материал – искусственный, имитация любого натурального меха, который вам только придет в голову, сейчас в тренде.

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Жилет со свитером (фото: instagram.com/josefinehj)

Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

Жилет из длинного ворса (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раньше стилисты рассказали, какой цвет волос будет модным весной-летом 2022, знаменитости уже перекрашиваются.

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