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Бомбер и зеркальные очки: бывшая девушка Брэда Питта демонстрирует ультрамодный весенний образ

Автор: Lite

Николь Потуральски - популярная модель, экс-возлюбленная голливудского красавца Брэда Питта, а нынче и лайфстайл и фешн-блогер - показала несколько кадров из новой рекламной съемки.

Девушка выложила в сториз своего блога несколько видео и фото, на которых продемонстрировала ультрамодные вещи из последних коллекций. Стоит обратить внимание!

Николь Потуральски обожает подчеркивать свою стройную фигуру яркими вещами. Девушка недавно отправилась на отдых, откуда выложила массу фото. И главной единицей ее аутфитов стала оранжевая рубашка-оверсайз с принтом в виде турецких огурцов. Она отлично подходит в качестве пляжного вариант, чтобы накинуть на плечи от палящего солнца. А также и для образов на выход, если дополнить ее классическими брюками или платьем.

Николь Потуральски - новая икона стила в сети (фото: instagram.com/nico.potur)

На съемках же Николь примерила еще пару ультрамодных вещей, которые стоит взять в оборот в этом теплом сезоне. Потуральски позирует в серебристом бомбере, а также ярких трусиках-слипах и вновь популярных боксерских шортах. Дополнили лук зеркальные очки, а также серебристые кеды. Последний штрих - мокрая укладка и яркий макияж.

Николь Потуральски активно работает (фото: скрины instagram.com/nico.potur)

Ранее экс-возлюбленная Брэда Питта показала фото топлес.

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