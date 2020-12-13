Божественная: Катерина Кухар показала стильный новогодний лук

Екатерина Кухар - телеперсона, которую зрители просто обожают. Еще с "Танцев со звездами 2020" она превратилась для них в источник вдохновения. Радует Катерина и умением стильно нарядиться, и мудростью поделиться.

Так, в своем микроблоге Кухар поделилась своей семейной традицией. Свой рассказ балерина проиллюстрировала ярким новогодним фото. Оригинальный костюм от знаменитого модного дома, изысканный и уютный одновременно, голливудская волна и яркий макияж с тенями-блестками, Катерина в очередной раз показала, как выглядеть на все сто.

Катерина Кухар поделилась своей новогодней традицией (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Вокруг уже чувствуется новогоднее настроение и ощущается приближение волшебства... Я осознала, что с появлением детей формируются и новые новогодние традиции... Наша самая популярная из года в год - это разбивать "энное" количество игрушек во время того, как мы украшаем елку... Сегодня к трем новогодним игрушкам добавилась ваза, декорированная сусальным золотом, которую я купила в презент бабушке с первого гонорара в Японии.⠀

Но, как говорится, на счастье!", - рассказала звезда.

Фолловеры порадовались долгожданному посту от звезды и назвали ее просто божественной, а еще пожелали, чтобы разбитые вещи и правда приносили только счастье.

Напомним, Катерина Кухар раньше вдохновила фолловеров мудростью, она призналась, что считает важным в жизни: у кого это получается, тот непобедим!