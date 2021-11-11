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Бритни Спирс похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнера

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Четверг 11 ноября 2021 17:34
Бритни Спирс похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнера Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

На свадьбе Бритни Спирс и Сэма Асгари, которая должна состояться 2-го декабря, в день рождения певицы, поп-звезда будет одета в наряд от культового модного дома. И он уже готовится!

На днях 39-летняя Спирс поделилась серией фотографий в Instagram, на которых она позирует в розовом тюлевом платье. Предвидя предположения фанатов, Спирс пояснила, что вычурный образ - это не тот ансамбль, в котором все увидят ее в долгожданный день.

"Нет... Это не мое свадебное платье! Донателла Версаче шьет мне платье, пока мы говорим… Удачной ночи, ребята", - написала Спирс.

Напомним, Спирс давно является поклонницей Versace. Еще в мае креативный директор дома и сестра покойного Джанни Версаче - Донателла - опубликовала милое воспоминание о том, как Спирс впервые появилась в Versace в начале 2000-х.

Бритни Спирс похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнера

Бритни Спирс и Донателла Версаче (фото: instagram.com/britneyspears)

"Это воспоминание о том, как она пришла на мой показ в 2002-м году, выглядя гламурно в Versace", - подписала Донателла пост, в котором Спирс и дизайнер позируют вместе. По этому случаю Спирс была одета в платье на одно плечо, украшенное разноцветными блестками. "Я никогда не забуду, когда ты приехала и осталась со мной, Бритни, ты была и всегда будешь волшебной!", - добавила Донателла.

Бритни Спирс похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнераБритни Спирс похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнераБритни Спирс похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнераБритни Спирс похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнераБритни Спирс заинтриговала сеть (фото: instagram.com/britneyspears)

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