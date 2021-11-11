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Брітні Спірс похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнера

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Четвер 11 листопада 2021 17:34
Брітні Спірс похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнера Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

На весілля Брітні Спірс і Сема Асгарі, яке повинно відбутися 2-го грудня, в день народження співачки, поп-зірка буде одягнена в сукню від культового модного будинку. І вона вже готується!

На днях 39-річна Спірс поділилася серією фотографій в Instagram, на яких вона позує в рожевій тюлевій сукні. Передбачаючи припущення фанатів, Спірс пояснила, що захоплюючий образ - це не той ансамбль, в якому всі побачать її в довгоочікуваний день.

"Ні... Це не моє весільне плаття! Донателла Версаче шиє мені сукню, поки ми говоримо... Вдалої ночі, друзы", - написала Спірс.

Нагадаємо, Спірс давно є прихильницею Versace. Ще в травні креативний директор будинку і сестра покійного Джанні Версаче - Донателла - опублікувала милий спогад про те, як Спірс вперше з'явилася в Versace на початку 2000-х.

Брітні Спірс похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнера

Брітні Спірс ы Донателла Версаче (фото: instagram.com/britneyspears)

"Це спогад про те, як вона прийшла на мій показ в 2002-му році, виглядаючи гламурно в Versace", - підписала Донателла пост, в якому Спірс і дизайнер позують разом. З цієї нагоди Спірс була одягнена в сукню на одне плече, прикрашену різнокольоровими блискітками. "Я ніколи не забуду, коли ти приїхала і залишилася зі мною, Брітні, ти була і завжди будеш чарівною!", - додала Донателла.

Брітні Спірс похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнераБрітні Спірс похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнераБрітні Спірс похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнераБрітні Спірс похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнераБрітні Спірс заінтригувала мережу (фото: instagram.com/britneyspears)

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