Брюки-карго, котелок и стеганые сапоги: топ ярких трендов будущего сезона в новой коллекции Off-White
Вирджил Абло представил свою осеннюю коллекцию Off-White 2021 года на показе высокой моды в Париже в июле прошлого года. Тогда шоу читалось как заявление об уверенности и амбициях.
"Off-White должен стать взрослым", – сказал Вирджил.
После внезапной кончины дизайнера в ноябре эта выставка теперь служит своего рода шаблоном для последующих коллекций, первая из которых появится весной 2022 года.
Off-White, как выразился Абло полгода назад, "примыкает к уличной моде", но не ограничивается ею, пишет vogue.com.
Яркие детали(фото: instagram.com/off____white)
Эта коллекция, разработанная до ухода Абло из жизни, дополняет "более взрослый" Off-White, а также прославляет детские и юношеские игры. Название коллекции – Sticks & Stones.
Мужской пошив строгий и "взрослый", но куртки отличаются большими круглыми кольцами, вышитыми над нагрудными карманами.
Круги были постоянным мотивом в Off-White, но они более упорядочены, чем метеоры, которые проделывали дыры в спортивной одежде и аксессуарах OW в последние сезоны.
Они также появляются в виде застежек на мужских куртках, сделанных из чего-то похожего на пузырчатую пленку, и в виде вырезов на женских трикотажных изделиях.
Рабочая одежда – еще одна тема, которая пересекается в обеих коллекциях: брюки-карго с карманами, пальто с карманами и молниями на рукавах, стеганые сапоги с ручками с каждой стороны голенища, чтобы их было удобнее надевать и снимать.
Полезность, тем не менее, является лишь частью истории женской коллекции, которой придали модный сексуальный оттенок нижнее белье и элементы спортивной одежды.
Что нового в будущем сезоне (фото: vogue.com)
Принты граффити и вышивки, представленные в коллекции, являются результатом сотрудничества с Нином, уличным художником из родного дома Абло в Чикаго.
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