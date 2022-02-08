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Штани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-White

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Вівторок 08 лютого 2022 12:09
Штани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-White Колекції Абло завжди проти ярликів і обмежень часу (фото: vogue.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Вірджіл Абло представив свою осінню колекцію Off-White 2021 року на показі високої моди в Парижі в липні минулого року. Тоді шоу читалося як заява про впевненість і амбіції.

"Off-White повинен стати дорослим", – сказав Вірджіл.

Після раптової смерті дизайнера в листопаді ця виставка тепер служить свого роду шаблоном для наступних колекцій, перша з яких з'явиться навесні 2022 року.

Off-White, як висловився Абло півроку тому, "примикає до вуличної моди", але не обмежується нею, пише vogue.com.

Штани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-White

Яскраві деталі (фото: instagram.com/off____white)

Ця колекція, розроблена до відходу Абло з життя, доповнює "більш дорослий" Off-White, а також прославляє дитячі та юнацькі ігри. Назва колекції – Sticks & Stones.

Штани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-White

Чоловічий пошив строгий і "дорослий", але куртки відрізняються великими круглими кільцями, вишитими над нагрудними кишенями.

Кола були постійним мотивом у Off-White, але вони більш упорядковані, ніж метеори, які робили дірки в спортивному одязі та аксесуарах OW в останні сезони.

Вони також з'являються у вигляді застібок на чоловічих куртках, зроблених з чогось схожого на пухирчасту плівку, і у вигляді вирізів на жіночих трикотажних виробах.

Штани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-White

Робочий одяг – ще одна тема, яка перетинається в обох колекціях: штани-карго з кишенями, пальто з кишенями і блискавками на рукавах, стьобані чоботи з ручками з кожного боку халяви, щоб їх було зручніше надягати і знімати.

Корисність, тим не менш, є лише частиною історії жіночої колекції, якій надали модний сексуальний відтінок нижня білизна та елементи спортивного одягу.

Штани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-WhiteШтани-карго, котелок і стьобані чоботи: топ яскравих трендів майбутнього сезону в новій колекції Off-White

Що нового у наступному сезоні? (фото: vogue.com)

Принти графіті та вишивки, представлені в колекції, є результатом співпраці з Ніном, вуличним художником з рідного будинку Абло в Чикаго.

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