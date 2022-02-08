Брюки-карго, котелок и стеганые сапоги: топ ярких трендов будущего сезона в новой коллекции Off-White

Яркие детали(фото: instagram.com/off____white)

Эта коллекция, разработанная до ухода Абло из жизни, дополняет "более взрослый" Off-White, а также прославляет детские и юношеские игры. Название коллекции – Sticks & Stones.

Мужской пошив строгий и "взрослый", но куртки отличаются большими круглыми кольцами, вышитыми над нагрудными карманами.

Круги были постоянным мотивом в Off-White, но они более упорядочены, чем метеоры, которые проделывали дыры в спортивной одежде и аксессуарах OW в последние сезоны.

Они также появляются в виде застежек на мужских куртках, сделанных из чего-то похожего на пузырчатую пленку, и в виде вырезов на женских трикотажных изделиях.

Рабочая одежда – еще одна тема, которая пересекается в обеих коллекциях: брюки-карго с карманами, пальто с карманами и молниями на рукавах, стеганые сапоги с ручками с каждой стороны голенища, чтобы их было удобнее надевать и снимать.

Полезность, тем не менее, является лишь частью истории женской коллекции, которой придали модный сексуальный оттенок нижнее белье и элементы спортивной одежды.

Что нового в будущем сезоне (фото: vogue.com)

Принты граффити и вышивки, представленные в коллекции, являются результатом сотрудничества с Нином, уличным художником из родного дома Абло в Чикаго.