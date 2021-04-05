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Брюки клеш и тенниска: Барбара Палвин покорила идеальной фигурой в стильном весеннем луке

Новина українською → США, Понедельник 05 апреля 2021 22:20
Брюки клеш и тенниска: Барбара Палвин покорила идеальной фигурой в стильном весеннем луке Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин сделала праздничный пост в честь Пасхи. А заодно сумела продемонстрировать стильный весенний лук и свою заметно постройневшую фигуру.

Девушка позирует на стильных фото в трендовых джинсах, а также классическом белом топе и кедах.

Барбара выбрала для нового образа ультрамодные джинсы клеш с высокой посадкой. Дополнили их белый топ-тенниска - классика для такого типа наряда, а также белые кеды. Супермодель сделала легкий макияж, а волосы укладывать не стала. Такой простой и слегка небрежный лук сделал ее более свежей и привлекательной.

Брюки клеш и тенниска: Барбара Палвин покорила идеальной фигурой в стильном весеннем лукеБрюки клеш и тенниска: Барбара Палвин покорила идеальной фигурой в стильном весеннем лукеБарбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара позирует на улице, среди цветущих деревьев, и выглядит счастливой и сияющей. Фанаты вновь не смогли промолчать о том, что ее фигура стала еще более совершенной.

Напомним, ранее Барбара демонстрировала спортивный образ, который она выбрала для тренировки. Одна из самых популярных моделей в мире облюбовала велосипедки, которые подчеркнули длинные ноги Палвин и стройные бедра.

Ранее Барбара показала, как она носит худи, которое стало вещью номер один в гардеробах всех модниц планеты.

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