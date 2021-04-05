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Штани кльош і теніска: Барбара Палвін підкорила ідеальною фігурою в стильному весняному луці

Новость на русском → США, Понеділок 05 квітня 2021 22:20
Штани кльош і теніска: Барбара Палвін підкорила ідеальною фігурою в стильному весняному луці Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін зробила святковий пост на честь Великодня. А заодно зуміла продемонструвати стильний весняний лук і свою помітно бльш струнку фігуру.

Дівчина позує на стильних фото в трендових джинсах, а також класичному білому топі і кедах.

Барбара вибрала для нового луку ультрамодні джинси кльош з високою посадкою. Доповнили їх білий топ-теніска - класика для такого типу вбрання, а також білі кеди. Супермодель зробила легкий макіяж, а волосся укладати не стала. Такий простий і злегка недбалий лук зробив її більш свіжою та привабливою.

Штани кльош і теніска: Барбара Палвін підкорила ідеальною фігурою в стильному весняному луціШтани кльош і теніска: Барбара Палвін підкорила ідеальною фігурою в стильному весняному луціБарбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара позує на вулиці, серед квітучих дерев, і виглядає щасливою і сяючою. Фанати знову не змогли промовчати про те, що її фігура стала ще більш досконалою.

Нагадаємо, раніше Барбара демонструвала спортивний аутфіт, який вона вибрала для тренування. Одна з найпопулярніших моделей у світі облюбувала велосипедки, які підкреслили довгі ноги Палвін і стрункі стегна.

Раніше Барбара показала, як вона носить худі, що стало річчю номер один в гардеробах всіх модниць планети.

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