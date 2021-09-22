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Брюки-палаццо и прямой жакет: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в модном образе

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США, Среда 22 сентября 2021 22:12
Брюки-палаццо и прямой жакет: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в модном образе Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Ева Лонгория любит брючные костюмы и умеет их правильно подбирать. И хотя на ее совершенной фигуре любой будет смотреться выигрышно, все-таки есть пара нюансов, которые стоит взять на заметку.

Фото в новом образе она запостила несколько часов в своем блоге сети Instagram. И они имели, как всегда, бешеный успех среди фанатов знойной красавицы.

Ева Лонгория надела персикового оттенка костюм, который составили брюки-палаццо и жакет прямого кроя. Благодаря своему свободному крою они отлично подчеркнули точеную фигуру Лонгории, сделав ее еще более миниатюрной. К костюму звезда подобрала белый топ на тоникх бретельках с декольте, подчеркнув талию и грудь. Эта деталь сделала образ соблазнительным и дерзким.

Брюки-палаццо и прямой жакет: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в модном образеБрюки-палаццо и прямой жакет: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в модном образеБрюки-палаццо и прямой жакет: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в модном образеЕва Лонгория в модном костюме и сыном Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Из обуви Ева выбрала босоножки золотистого цвета на платформе и шпильках. А из аксессуаров оставила только колье. Лаконичный образ получился завершенным и эффектным. Берем на заметку!

Также недавно Ева показала элегантный образ на выход.

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