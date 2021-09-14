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46-летняя Ева Лонгория демонстрирует точеную фигуру в элегантном образе на выход

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США, Вторник 14 сентября 2021 20:23
46-летняя Ева Лонгория демонстрирует точеную фигуру в элегантном образе на выход Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Ева Лонгория - икона стиля и красоты, которая в свои 46 может составить достойную конкуренцию даже своим юным коллегам.

Звезда регулярно делает посты с образами в сети, вдохновляя миллионную армию фанатов оставаться стройными и красивыми в любой ситуауции. Берем пример!

В новом из них Ева примерила стильную комбинацию для осенних дней. Звезда "Отчаянных домохозяек" позирует в стильных широких брюках с высокой посадкой и черном топе, которые дополнила пиджаком прямого кроя и алыми сабо на высоких шпильках.

46-летняя Ева Лонгория демонстрирует точеную фигуру в элегантном образе на выход

Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Волосы Лонгория заплела волосы в косу, а макияж сделала с акцентом на глаза. Из аксессуаров она оставила только серьги-пусеты. Образ получился стильным и отлично подчеркнул стройное тело знаменитости.

Напомним, Ева обожает спорт, йогу и активный образ жизни. Во время беременности звезда набрала много лишних килограммов, после чего всерьез взялась за свою фигуру. Теперь она на постоянной основе поддерживает в себя в отличной форме.

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