Брюки-палаццо и жакет от Zara: Кейт Миддлтон показала весенний образ от демократичных марок
22-го февраля Кейт Миддлтон отправилась в Копенгаген с рабочим проектом по детскому ментальному здоровью. Первым делом герцогиня отправилась в офис Lego. Как мама троих детей, она отлично знает, что компания творит чудеса с психологией малышей, гармонизируя настроение и делая их более счастливыми.
Для своего выхода Кейт Миддлтон выбрала как всегда стильный образ, достаточно яркий и элегантный.
Жена принца Уильяма надела черные брюки-палаццо, белую блузу и ярко-алый блейзер из твида демократичного бренда Zara стоимостью около 2500 грн.
Завершили образ Миддлтон маленькая сумочка, черные лодочки, жемчужные серьги и подвеска, которые добавили ему шарма. Укладку стилисты сделали простую объемную, а в макияже подчеркнули природную красоту с помощью сияющей базы, достаточно яркой помады и легких персиковых румян.
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