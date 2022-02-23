Штани-палаццо і жакет від Zara: Кейт Міддлтон показала весняний образ від демократичних марок

22-го лютого Кейт Міддлтон вирушила до Копенгагена з робочим проектом з дитячого ментального здоров'я. Насамперед герцогиня вирушила в офіс Lego. Як мама трьох дітей, вона чудово знає, що компанія творить чудеса з психологією малюків, гармонізуючи настрій і роблячи їх більш щасливими.

Для свого виходу Кейт Міддлтон вибрала як завжди стильний образ, досить яскравий і елегантний.