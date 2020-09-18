Будь в тренде: названы главные цвета осени и зимы 2020 года

Настала осень и уже принесла с собой первую прохладу - но не стоит грустить, ведь это также означает свежие тренды, насыщенные оттенки и стильные сочетания нового сезона. Каждый сезон с 2000 года Институт цвета Pantone проводит исследования, анализируя подиумные тенденции, социальные сети и фото стритстайла со всего мира, чтобы отыскать нужные оттенки и выбрать главные цвета сезона.

Стилист Катрин Дойл напомнила на своей странице в Instagram, какие цвета будут в тренде осенью и зимой 2020 и предложила варианты образов с их использованием.

Топ-10 модных цветов Осень — Зима 2020/2021:



1. Amberglow - янтарно-оранжевый



2. Samba - приглушённо красный

3. Sandstone - песочный

4. Classic Blue - классический синий

5. Green Sheen - желто-лаймовый

6. Rose Tan - припыленно-розовый

7. Ultramarine Green - ультрамариновый зеленый

8. Fired Brick - красно-коричневый

9. Peach Nougat - нюдово-розовый

10. Magenta Purple - пурпурно-фиолетовый



Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀⠀

Главное правило - выбирайте те цвета, которые вам нравятся, даже если их нет в этом списке.

А внести нотку цветового тренда можно с помощью акцентов в виде перчаток, шарфа, сумки и обуви, оставив основным вашу привычным палитру.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-6 последних осенних трендов, которые можно надеть уже сейчас.

Кстати, стилист Анна Пономаренко озвучила пять вариантов верхней одежды, которые попали в тренды грядущего сезона.