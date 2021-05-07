Будущая суперзвезда: Риз Уизерспун покорила сеть редким детским фото

Риз Уизерспун - знаменитая на весь мир голливудская блондинка, известная своим целеустремленным характером. И такой она была всегда.

"Даже в 7 лет у нее был план", - написала Риз под фото, где сидит на детском фото с хитрой улыбкой на милом личике. Крошка, одетая в простые брюки и рубашку, позирует рядом со своими однолетками. Но даже тогда она уже выделялась харизмой и очарованием.

Риз Уизерспун в 7 лет (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Это фото - что-то абсолютно милое!", "О да, он был у тебя! Это невероятно мило", "О боже!", "Слишком мило", "Это более, чем мило", "Самая хорошенькая", "Она уже была забронирована и занята", "Та же самая энергия", "Ты такая классная здесь!", - восхищаются фанаты Риз, которая недавно отметила 45-летие.