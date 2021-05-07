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Майбутня суперзірка: Різ Уізерспун підкорила мережу рідкісним дитячим фото

Новость на русском → США, П'ятниця 07 травня 2021 19:20
Майбутня суперзірка: Різ Уізерспун підкорила мережу рідкісним дитячим фото Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Різ Уізерспун - знаменита на весь світ голлівудська блондинка, відома своїм цілеспрямованим характером. І такою вона була завжди.

Різ запостила архівне фото, на якому виглядає неймовірно мило: здається, малятко готується підкорити світ.

"Навіть в 7 років у неї був план", - написала Різ під фото, де сидить на дитячому фото з хитрою посмішкою на милому личку. Крихітка, одягнена в прості штани і сорочку, позує поруч зі своїми однолітками. Але навіть тоді вона вже виділялася харизмою і чарівністю.

Майбутня суперзірка: Різ Уізерспун підкорила мережу рідкісним дитячим фотоРіз Уізерспун в 7 років (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Це фото - щось абсолютно миле!", "О так, він був у тебе! Це неймовірно мило", "О боже!", "Занадто мило", "Це більше, ніж мило", "Найбільш гарненька", "Вона вже була заброньована і зайнята", "Та ж сама енергія", "Ти така класна тут!", - захоплюються фанати Різ, яка нещодавно відзначила 45-річчя.

Нагадаємо, не так давно Різ Уізерсупн блищала у розкішному вбранні на церемонії "Оскар" 2021.

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