ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

От бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме Gucci

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 20:33
От бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме Gucci Леди Гага (фото: instagram.com/houseofguccimovie)
Автор: Ольга Турчаникова

House of Gucci уже стал самой ожидаемой премьерой этого года. Фильм Ридли Скотта расскажет об убийстве основателя модного дома Маурицио Гуччи, а также о том, что привело к трагическим событиям.

Экранизация обещает не только пролить свет на драматические события и хитросплетения судеб знаменитой династии, но и полной мерой утолит жажду любителей фешн-историй.

Леди Гага в картине сыграла роль Патриции Реджани - известной светской львицы и экс-жены Маурицио Гуччи, заказавшей его убийство. Большая любительница роскоши, больше всего на свете она боялась остаться без денег. А в нарядах предпочитала шик и блеск, дополняя каждый из образов увесистыми драгоценностями. Лучше всего героиню описывает ее знаменитая фраза: "Я лучше буду рыдать в роллс-ройсе, чем радоваться жизни верхом на велосипеде".

От бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciЛеди Гага в House of Gucci (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Над образами экранной Патриции работала художница по костюмам Джанти Йейтс, которая создала для своей героини массу гламурных и порой до неприличия роскошных нарядов. Во время подготовки и съемок фильма Леди Гага так вжилась в роль, что существенно изменила свой собственный стиль. Примечательно, что бунтарка и любительница порой абсурдных луков, от своей героини Гага взяла страсть к высокой моде в лучшем виде. Теперь эпатажную исполнительницу даже вне съемочной площадки можно увидеть в стильных бежевых пальто, женственных ретро-платьях и классических лодочках. Любуемся!

От бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciОт бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме GucciСтиль Леди Гаги стал более элегантным и женственным (фото: instagram.com/ladygaga)

Также мы писали про самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой, которая стала лицом Dior, на красной дорожке.

А также, чем прославилась актриса Чон Хо Ен из "Игры в кальмара".

Читайте LITE в Google News
Леди Гага Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете российских звезд в Украине
Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете российских звезд в Украине