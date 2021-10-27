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Від бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі Gucci

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Середа 27 жовтня 2021 20:33
Від бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі Gucci Леді Гага (фото: instagram.com/houseofguccimovie)
Автор: Ольга Турчанікова

House of Gucci вже став найочікуванішою прем'єрою цього року. Фільм Рідлі Скотта розповість про вбивство засновника модного Дому Мауріціо Гуччі, а також про те, що призвело до трагічних подій.

Екранізація обіцяє не тільки пролити світло на драматичні події і хитросплетіння доль знаменитої династії, але і повною мірою вгамує спрагу любителів фешн-історій.

Леді Гага в картині зіграла роль Патриції Реджані - відомої світської левиці і екс-дружини Мауріціо Гуччі, яка замовила його вбивство. Велика любителька розкоші, більше всього на світі вона боялася залишитися без грошей. А у вбраннях обирала шик і блиск, доповнюючи кожен з образів маисвними коштовностями. Найкраще героїню описує її знаменита фраза: "Я краще буду ридати в роллс-ройсі, ніж радіти життю верхи на велосипеді".

Від бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciЛеді Гага в House of Gucci (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Над образами екранної Патриції працювала художниця по костюмах Джанті Йейтс, яка створила для своєї героїні масу гламурних і часом до непристойності розкішних луків. Під час підготовки і зйомок фільму Леді Гага так вжилася в роль, що істотно змінила свій власний стиль. Примітно, що бунтарка і любителька часом абсурдних луків, від своєї героїні Гага взяла пристрасть до високої моди в кращому вигляді. Тепер епатажну виконавицю навіть поза знімальним майданчиком можна було побачити в стильних бежевих пальто, жіночних ретро-сукнях і класичних човниках. Милуємося!

Від бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciВід бунтарки до світської левиці: як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі GucciСтиль Леді Гагі став більш елегантним і жіночним (фото: instagram.com/ladygaga)

Також ми писали про найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой, яка стала обличчям Dior, на червоній доріжці.

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