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От бунтарки до светской львицы: как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме Gucci

Автор: Ольга Турчаникова

House of Gucci уже стал самой ожидаемой премьерой этого года. Фильм Ридли Скотта расскажет об убийстве основателя модного дома Маурицио Гуччи, а также о том, что привело к трагическим событиям.

Экранизация обещает не только пролить свет на драматические события и хитросплетения судеб знаменитой династии, но и полной мерой утолит жажду любителей фешн-историй.

Леди Гага в картине сыграла роль Патриции Реджани - известной светской львицы и экс-жены Маурицио Гуччи, заказавшей его убийство. Большая любительница роскоши, больше всего на свете она боялась остаться без денег. А в нарядах предпочитала шик и блеск, дополняя каждый из образов увесистыми драгоценностями. Лучше всего героиню описывает ее знаменитая фраза: "Я лучше буду рыдать в роллс-ройсе, чем радоваться жизни верхом на велосипеде".

Леди Гага в House of Gucci (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Над образами экранной Патриции работала художница по костюмам Джанти Йейтс, которая создала для своей героини массу гламурных и порой до неприличия роскошных нарядов. Во время подготовки и съемок фильма Леди Гага так вжилась в роль, что существенно изменила свой собственный стиль. Примечательно, что бунтарка и любительница порой абсурдных луков, от своей героини Гага взяла страсть к высокой моде в лучшем виде. Теперь эпатажную исполнительницу даже вне съемочной площадки можно увидеть в стильных бежевых пальто, женственных ретро-платьях и классических лодочках. Любуемся!

Стиль Леди Гаги стал более элегантным и женственным (фото: instagram.com/ladygaga)

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