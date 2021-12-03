Чебурашка или искусственная норка: стилист показала, как носить экошубу зимой 2022

Благодаря экоактивистам и инфлюенсерам, шубы из искусственного меха стали популярными по всему миру и даже вытеснили своих главных конкурентов - натуральные шубы.

Производители искусственных шуб радуют не только красотой и стилем своих изделий, также такие шубки довольно теплые.