Чебурашка или искусственная норка: стилист показала, как носить экошубу зимой 2022
Как носить шубу зимой 2022 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Благодаря экоактивистам и инфлюенсерам, шубы из искусственного меха стали популярными по всему миру и даже вытеснили своих главных конкурентов - натуральные шубы.
Производители искусственных шуб радуют не только красотой и стилем своих изделий, также такие шубки довольно теплые.
Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram рассказала, как выбрать шубу из искусственного меха на зиму 2021-2022.
Тепло и уютно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Чебурашка или искусственная норка: как выбрать экошубу на зиму
- Берите те, где в составе есть шерсть, и утепленные. Шерсть греет. Плюс утепленные экошубки можно носить до -20, проверенный факт. Мех плотный, не продувает, не лезет.
- Сейчас в ногу с чебурашками многие производители выпустили коллекцию шуб, похожую на стриженную норку. Очень приятные на ощупь, гладить их можно до бесконечности. Есть варианты с длинным ворсом, как у ламы, из каракуля, в целом, есть имитация любого известного всем зверя.
- Возьмите на заметку крой, как у пальто халатов, либо прямой, можно коротенький вариант до талии или до бедер, главное - чтобы подходила вашей фигуре.
- С чем носить, спросите вы? Носите с грубыми ботинками, с кроссами, с сапогами, с казаками, с дутиками, с джинсами, с трикотажными платьями, со спортивными костюмами и т.д.
- Знаете, что мне еще нравится в экошубках? То, что они цветные, можно выбрать цвет по душе, от розового до черного, от леопарда до зебры.
Как носить экошубу зимой 2021-2022
- Шуба-пальто
- Имитация норки и любого другого животного
- Внимание - на халатный крой
- Утепленные модели подойдут даже на мороз
- Необычная расцветка - в тренде
Как носить экошубу зимой (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
Раньше стилисты назвали балаклаву одним из главных трендов зимы 2021-2022.