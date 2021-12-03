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Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022

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П'ятниця 03 грудня 2021 19:01
Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022 Як носити шубу взимку 2022 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Завдяки екоактивістам і інфлюенсерам, шуби зі штучного хутра стали популярними по всьому світу і навіть витіснили своїх головних конкурентів - натуральні шуби.

Виробники штучних шуб радують не тільки красою і стилем своїх виробів, також такі шубки досить теплі.

Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram розповіла, як вибрати шубу зі штучного хутра на зиму 2021-2022.

Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022Тепло і затишно (фото: instagram.com/hoskelsa)

Чебурашка або штучна норка: як вибрати екошубу на зиму

  • Беріть ті, де в складі є шерсть, і утеплені. Шерсть гріє. Плюс утеплені екошубки можна носити до -20, перевірений факт. Хутро щільне, не продуває, не лізе.
  • Зараз в ногу з чебурашками багато виробників випустили колекцію шуб, схожу на стрижену норку. Дуже приємні на дотик, гладити їх можна до нескінченності. Є варіанти з довгим ворсом, як у лами, з каракуля, в цілому, є імітація будь-якого відомого всім звіра.
  • Візьміть на замітку крій, як у пальто халатів, або прямий, можна коротенький варіант до талії або до стегон, головне - щоб підходила вашій фігурі.
  • З чим носити, запитаєте ви? Носити з грубими черевиками, з кросами, з чобітьми, з козаками, з дутиками, з джинсами, з трикотажними сукнями, зі спортивними костюмами і т. д.
  • Знаєте, що мені ще подобається в екошубках? Те, що вони кольорові, можна обрати колір до душі, від рожевого до чорного, від леопарда до зебри.

Як носити екошубу взимку 2021-2022

  • Шуба-пальто

Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022

  • Імітація норки і будь-якого іншого тварини

Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022

  • Увага - на халатний крій

Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022

  • Утеплені моделі підійдуть навіть на мороз

Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022

  • Незвичайне забарвлення - в тренді

Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022

Як носити екошубу взимку (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стилісти назвали балаклаву одним з головних трендів зими 2021-2022.

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