Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022

Завдяки екоактивістам і інфлюенсерам, шуби зі штучного хутра стали популярними по всьому світу і навіть витіснили своїх головних конкурентів - натуральні шуби.

Виробники штучних шуб радують не тільки красою і стилем своїх виробів, також такі шубки досить теплі.