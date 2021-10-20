Черно-белая романтика: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали нежностью в публичном месте

Герцог и герцогиня Кембриджские на днях посетили церемонию вручения экологической премии Earthshot Prize, учредителями которой являются принца Уильяма и Королевский фонд.

На светском мероприятии Кейт блистала в платье в пол нежного лавандового оттенка от Alexander McQueen. Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская уже надевала ее во время тура по Лос-Анджелесу в 2011 году, но тем самым только соблюла дресс-код мероприятия. Согласно регламенту, гости должны были прийти в своих старых нарядах, тем самым поддержав идею разумного потребления.

Принц Уильям надел на церемонию бархатный пиджак изумрудного оттенка, черные брюки и гольф в тон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили светское событие (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На черно-белых фото запечатлены романтичные и атмосферные моменты пары. На одном из кадров Уильям распахивает бархатный занавес перед женой, оборачивается к ней, а Кейт улыбается ему в ответ. На другом снимке Кейт обняла Уильяма сзади, а он наклонил голову к жене.

Стоит отметить, что через два дня после церемонии, 19 октября Кейт Миддлтон в качестве почетного гостя посетила мероприятие, приуроченное к старту кампании по противодействию алкогольной и наркотической зависимостям Taking Action on Addiction под эгидой благотворительной организация Forward Trust.

Кейт Миддлтон вышла в свет в ярком образе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Герцогиня Кембриджская появилась на публике в ярком аутфите – водолазке от Ralph Lauren и плиссированной юбке Christopher Kane. Ее образ довершили бежевые туфли тоже от Ralph Lauren. Сочный насыщенный лук Кейт дополнила небольшая сумка от DeMellier за 407 долларов.