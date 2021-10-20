ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Черно-белая романтика: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали нежностью в публичном месте

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 17:41
Черно-белая романтика: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали нежностью в публичном месте Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: Ольвия Агаркова

Герцог и герцогиня Кембриджские на днях посетили церемонию вручения экологической премии Earthshot Prize, учредителями которой являются принца Уильяма и Королевский фонд.

Романтические закулисные монохромные фото пары появились на официальной странице герцога и герцогини в Instagram.

На светском мероприятии Кейт блистала в платье в пол нежного лавандового оттенка от Alexander McQueen. Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская уже надевала ее во время тура по Лос-Анджелесу в 2011 году, но тем самым только соблюла дресс-код мероприятия. Согласно регламенту, гости должны были прийти в своих старых нарядах, тем самым поддержав идею разумного потребления.

Принц Уильям надел на церемонию бархатный пиджак изумрудного оттенка, черные брюки и гольф в тон.

Черно-белая романтика: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали нежностью в публичном месте

Черно-белая романтика: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали нежностью в публичном месте

Черно-белая романтика: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали нежностью в публичном месте

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили светское событие (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На черно-белых фото запечатлены романтичные и атмосферные моменты пары. На одном из кадров Уильям распахивает бархатный занавес перед женой, оборачивается к ней, а Кейт улыбается ему в ответ. На другом снимке Кейт обняла Уильяма сзади, а он наклонил голову к жене.

Стоит отметить, что через два дня после церемонии, 19 октября Кейт Миддлтон в качестве почетного гостя посетила мероприятие, приуроченное к старту кампании по противодействию алкогольной и наркотической зависимостям Taking Action on Addiction под эгидой благотворительной организация Forward Trust.

Черно-белая романтика: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали нежностью в публичном месте

Черно-белая романтика: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали нежностью в публичном месте

Кейт Миддлтон вышла в свет в ярком образе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Герцогиня Кембриджская появилась на публике в ярком аутфите – водолазке от Ralph Lauren и плиссированной юбке Christopher Kane. Ее образ довершили бежевые туфли тоже от Ralph Lauren. Сочный насыщенный лук Кейт дополнила небольшая сумка от DeMellier за 407 долларов.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон показала, как носить элегантное платье с самым модным принтом сезона.

Читайте LITE в Google News
Кейт Миддлтон Принц Уильям
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID: пожалуйста, покажите людям правду
Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID: пожалуйста, покажите людям правду