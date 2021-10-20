ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці

Новость на русском →
Середа 20 жовтня 2021 17:41
Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: Ольвія Агаркова

Герцог і герцогиня Кембриджські днями відвідали церемонію вручення екологічної премії Earthshot Prize, засновниками якої є принца Вільяма і Королівський фонд.

Романтичні закулісні монохромні фото пари з'явилися на офіційній сторінці герцога і герцогині в Instagram.

На світському заході Кейт блищала в сукні в підлогу ніжного лавандового відтінку від Alexander McQueen. Варто відзначити, що герцогиня Кембриджська вже одягала її під час туру по Лос-Анджелесу в 2011 році, але тим самим тільки дотримала дрес-код заходу. Згідно з регламентом, гості повинні були прийти в своїх старих вбраннях, тим самим підтримавши ідею розумного споживання.

Принц Вільям одяг на церемонію оксамитовий піджак смарагдового відтінку, чорні штани і гольф в тон.

Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці

Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці

Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали світську подію (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На чорно-білих фото відображені романтичні і атмосферні моменти пари. На одному з кадрів Вільям відкриває оксамитову завісу перед дружиною, обертається до неї, а Кейт посміхається йому у відповідь. На іншому знімку Кейт обійняла Вільяма ззаду, а він нахилив голову до дружини.

Варто зазначити, що через два дні після церемонії, 19 жовтня Кейт Міддлтон в якості почесного гостя відвідала захід, приурочений до старту кампанії в протидії алкогольній та наркотичній залежностям Taking Action on Addiction під егідою благодійної організація Forward Trust.

Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці

Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці

Кейт Міддлтон вийшла в світ в яскравому образі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Герцогиня Кембриджська з'явилася на публіці в яскравому аутфіті – водолазці від Ralph Lauren і плісированій спідниці Christopher Kane. Її образ довершили бежеві туфлі теж від Ralph Lauren. Соковитий насичений лук Кейт доповнила невелика сумка від DeMellier за 407 доларів.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон показала, як носити елегантне плаття з наймоднішим принтом сезону.

Читайте LITE в Google News
Кейт Міддлтон Принц Вільям
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський терміново звернувся до ЗМІ через COVID: будь ласка, покажіть людям правду
Комаровський терміново звернувся до ЗМІ через COVID: будь ласка, покажіть людям правду