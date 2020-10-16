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Чувственная нежность: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в трендовых осенних нарядах

Новина українською → Пятница 16 октября 2020 16:43
Чувственная нежность: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в трендовых осенних нарядах Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольга Турчаникова

Ведущая готова к холодам

Одна из самых стильных ведущих Украины Лилия Ребрик, уверена: не только летом можно одеваться так, что прохожие будут оборачиваться вслед и еще долго восхищаться твоим луком!

Ведущая продемонстрировала в своем Instagram осеннюю коллекцию одежды, созданную в коллаборации с украинских брендом. Капсульная коллекция "Дико люблю" получилась чувственной и дерзкой.

Чувственная нежность: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в трендовых осенних нарядахЧувственная нежность: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в трендовых осенних нарядахЧувственная нежность: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в трендовых осенних нарядах

Лилия Ребрик в стильных образах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Когда мы встретились и обсуждали, что это должно быть, мое главное желание было – много нежности! В цвете, в ткани, в названии. Теперь ловите результат нашего сотрудничества", - не сдерживала радостных эмоций Ребрик.

Чувственная нежность: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в трендовых осенних нарядахЧувственная нежность: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в трендовых осенних нарядах

Лилия вызвала восторг в сети (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На фото Лилия демонстрирует брючный костюм пудрового цвета, в дополнении с майкой-корсетом с открытым декольте, платье с глубоким вырезом, уютный костюм из вязаной ткани, широкие штаны и свитер с высоким горлом, худи, пальто и даже обувь. Каждый из нарядов отлично подчеркнули шикарную фигуру ведущей. Но, по признанию Ребрик, благодаря широкой размерной сетке, примерить на себя каждый из образов и почувствовать себя Богиней сможет каждая девушка.

"Суперледи, просто королева", "Безумно красиво", "Просто огонь", "Умница и красавица", "Сама нежность", - тут же посыпались комментарии от фолловеров.

Напомним, что недавно Лилия проговорилась о пополнении в семье.

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