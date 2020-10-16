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Чуттєва ніжність: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в трендових осінніх нарядах

Новость на русском → П'ятниця 16 жовтня 2020 16:43
Чуттєва ніжність: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в трендових осінніх нарядах Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольга Турчанікова

Ведуча готова до холодів

Одна з найстильніших ведучих України Лілія Ребрик впевнена: не тільки влітку можна одягатися так, що перехожі обертатися услід і ще довго захоплюватися твоїм луком!

Ведуча продемонструвала в своєму Instagram осінню колекцію одягу, створену у співпраці з українським брендом. Капсульна колекція "Дико люблю" вийшла чуттєвої і зухвалою.

Чуттєва ніжність: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в трендових осінніх нарядахЧуттєва ніжність: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в трендових осінніх нарядахЧуттєва ніжність: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в трендових осінніх нарядах

Лілія Ребрик в стильних образах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли ми зустрілися і обговорювали, що це має бути, моє головне бажання було – багато ніжності! У кольорі, тканини, в назві. Тепер ловіть результат нашої співпраці", - не стримувала радісних емоцій Ребрик.

Чуттєва ніжність: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в трендових осінніх нарядахЧуттєва ніжність: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в трендових осінніх нарядах

Лілія викликала захоплення в мережі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На фото Лілія демонструє брючний костюм мерехтливої кольору, в доповненні з майкою-корсетом з відкритим декольте, сукню з глибоким вирізом, затишний костюм з в'язаної тканини, широкі штани і светр з високим горлом, худі, пальто і навіть взуття. Кожен з нарядів відмінно підкреслили шикарну фігуру ведучої. Але, зізналася Ребрик, завдяки широкій розмірній сітці, приміряти на себе кожен з образів і відчути себе Богинею зможе кожна дівчина.

"Суперледі просто королева", "Шалено красиво", "Просто вогонь", "Розумниця і красуня", "Сама ніжність", - тут же посипалися коментарі від фоловерів.

Нагадаємо, що нещодавно Лілія проговорилася про поповнення в сім'ї.

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