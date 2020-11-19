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Я чувствую себя молодой: 51-летняя Дженнифер Лопес оголилась для глянца

Новина українською → Четверг 19 ноября 2020 21:27
Я чувствую себя молодой: 51-летняя Дженнифер Лопес оголилась для глянца Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/marielhaenn)
Автор: Lite

Певица представила новую обложку

Дженнифер Лопес стала героиней нового номера WSJ. Magazine. Для съемки вечно молодой знаменитости подобрали массу стильных нарядов. Но все они, несмотря на разную степень откровенности, подчеркнули совершенное тело звезды.

Я чувствую себя молодой: 51-летняя Дженнифер Лопес оголилась для глянцаЯ чувствую себя молодой: 51-летняя Дженнифер Лопес оголилась для глянца

Певица обожает стильные съемки (фото: instagram.com/wsjmag)

Дженнифер опубликовала массу кадров с данной съемки у себя на странице в Instagram, поблагодарив всех причастных. Здесь есть как луки в брючном костюме, которые сделали певицу похожей на бизнесвумен. Так и образы простые и повседневные: к примеру, на основе простой белой майки. Но больше всех восхитил аутфит в вечернем роскошном платье с пикантными вырезами. Именно в нем Дженнифер и появилась на обложке.

Я чувствую себя молодой: 51-летняя Дженнифер Лопес оголилась для глянцаЯ чувствую себя молодой: 51-летняя Дженнифер Лопес оголилась для глянцаЯ чувствую себя молодой: 51-летняя Дженнифер Лопес оголилась для глянцаПевица чувствует себя молодой (фото: instagram.com/wsjmag)

Лопес позирует в разных ракурсах, показывая стройное накачанное тело, тонкую талию, гладкую спину и роскошные формы. В комментариях фанаты не смогли сдержать эмоций от такой красоты, назвав звезду такой же красивой, как и в молодости. Впрочем, именно такой себя и чувствует супруга Алекса Родригеса.

"Я чувствую себя молодой и сильной, и я хочу показать женщинам, как быть сильными. В выступлении на Суперкубке было много символики. Я хотела быть на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, как Кинг-Конг, бить себя в грудь: "Я здесь!". Понимаете? Использование вашей женственности и чувственности - очень мощный инструмент. Мы здесь и имеем значение. Мы заслуживаем быть на равных. Вы должны с нами считаться", - цитирует издание часть интервью с популярной артисткой. ⁠ ⠀

Ранее Дженнифер блистала в гламурном платье, которое сделало ее похожей на сказочного персонажа.

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