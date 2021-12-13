Давно не модно: стилист показала главные антитренды нарядов на Новый год

Новый год приближается! Если есть подборка с актуальными праздничными образами, то должна быть также и с нарядами, которые точно не стоит рассматривать для приближающихся праздников.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Самаль Сан.

Ярко и необычно (фото: instagram.com/hoskelsa)

Даже если платье продается в новой коллекции, морально оно может давно устареть, уверена Самаль. Например, оставьте в покое бандажные платья, платья из гипюра в облипку, атласные модели в цветочек.

Помните, что баска на платье потеряла актуальность еще несколько лет назад, модель маллет (сзади юбка длинная, спереди до колен) - уже не актуальна, а юбка-тюльпан на платье - тоже плохой вариант для вечеринки.

Главные антитренды нарядов на Новый год

Короткие платья с кружевом

Юбка-пачка

Бандажные платья

Комбинезон-скинни

Платья и юбки с баской

"Кукольные платья"

Кружевные вставки

Как не стоит наряжаться на Новый год (фото: instagram.com/streetstyle_looks)