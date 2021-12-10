ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как носить новый лавандовый: Андре Тан рассказал о главном цвете 2022 года

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 19:01
Как носить новый лавандовый: Андре Тан рассказал о главном цвете 2022 года Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Институт Pantone анонсировал долгожданный цвет 2022 года - им стал цвет под названием Very Peri 17-3938.

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал, что Very Peri можно описать, как "синий с лавандовым оттенком".

"Он приятен глазу и необъяснимо привлекательный. Лично у меня он ассоциируется со спокойствием и жизненной энергией, которая наполняет все вокруг".

Что же символизирует этот цвет и почему эксперты из Pantone выбрали именно его? Дело в том, что Very Peri - реакция на бурно меняющийся мир с его технологическими изменениями и глобальными потрясениями, как, например, 2-х летний локдаун, добавил дизайнер.

Как носить новый лавандовый: Андре Тан рассказал о главном цвете 2022 годаЗнаменитости давано любят этот цвет (фото: instagram.com/kyliejenner)

Very Peri несет в себе те ценности, которые будут необходимы обществу в 2022 году. Вобрав в себя качества классического синего (спокойствие, выдержанность, надежность), цвет также взял лучшее от фиолетового полутона - энергичность, радостное отношение к жизни и динамичность.

Именно фиолетовый полутон отображает креативность, инновационность и творческое самовыражение, которые и несет в себе Very Peri.

Цвет будто бы говорит нам: "Расслабьтесь и самовыражайтесь, самое грустное уже позади! Пришло время больших перемен!".

Новый лавандовый: как носить

Как носить новый лавандовый: Андре Тан рассказал о главном цвете 2022 года

Между синим и лавандовым (фото: Getty Images)

Как носить новый лавандовый: Андре Тан рассказал о главном цвете 2022 года

Цвет 2022 года покоряет сердца (instagram.com/andre_tan_official/)

Как носить новый лавандовый: Андре Тан рассказал о главном цвете 2022 года

Пришла пора самовыражаться! (фото: Getty Images)

Раньше стилист показала самые трендовые юбки на зиму 2022.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды
Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды