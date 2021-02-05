Не делай так: топ-5 грубых ошибок в стиле, которые испортят любой гардероб

Выбор и покупка гардероба – дело ответственное, поэтому важно избежать ошибок во время шоппинга, чтобы не тратить лишние деньги и выглядеть всегда актуально. О том, как это сделать рассказала стилист Вика Барва.

Имиджмейкер перечислила топ-5 фатальных ошибок, которые стоит учесть модницам.

Покупка одежды комплектами, а не капсулой. То есть, когда одна вещь покупается под определенный комплект, часто собранный за вас консультантами или дизайнерами бренда. Далее вы носите именно так, как купили и даже мысли не возникает, что эти вещи могут работать с другими вещами в вашем гардеробе.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В итоге складывается ощущение, что одежды много, а носить все равно нечего.



Покупка одежды, которая не подходит вам по типу фигуры. Очень часто такая одежда искажает пропорции, акцентирует не нужные зоны, прячет ваши достоинства. Самое ироничное, что увидеть, что с вашей одеждой что-то не так очень сложно без посторонней помощи.



Самый простой способ посмотреть на себя со стороны – фотография. Пользуйтесь!



Не умение стилизовать комплект. Например, пользоваться многослойностью и аксессуарами, видеть пропорции и подгонять их под свою фигуру, уметь сочетать цвета и расставлять акценты. Это как не просто пожарить мясо или сварить яйцо, а приготовить его по рецепту или самостоятельно, с использованием специй и дополнительных продуктов – блюдо сразу станет в разы вкусней. Так и с образом.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Носить не актуальные фасоны и морально устаревшие вещи. Из испортившихся продуктов вкусный ужин не приготовить! Конечно, бывают исключения и некоторые вещи могут служить вам очень долго или можно научиться их носить так, что и не скажешь, что им 10-20 лет. Но все же пересматривать свой гардероб раз в 5-7 лет на предмет актуальности все же стоит.



Покупать или носить вещи не своего размера. Здесь может быть психологическая подоплека либо привычка покупать какой-то размер. Но нужно осознать, что цифры на бирке абсолютно ничего не значат, вы можете их просто срезать, и никто не узнает какой на вас размер, если вам это доставляет дискомфорт. Не бойтесь взять разные размеры для примерки и выбирайте тот, который сидит на вас без провисания или лишних складок.

К слову, ранее стилист Вика Барва перечислила топ-5 ошибок при выборе одежды.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала самые трендовые сумки 2021 года.