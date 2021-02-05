Не роби так: топ-5 грубих помилок в стилі, які зіпсують будь гардероб

Вибір і покупка гардеробу – справа відповідальна, тому важливо уникнути помилок під час шопінгу, щоб не витрачати зайві гроші і виглядати завжди актуально. Про те, як це зробити розповіла стиліст Віка Барва.

Іміджмейкер перерахувала топ-5 фатальних помилок, які варто врахувати модницям.

Купівля одягу комплектами, а не капсулою. Тобто, коли одна річ купується під певний комплект, часто зібраний за вас консультантами або дизайнерами бренду. Далі ви носите саме так, як купили і навіть думки не виникає, що ці речі можуть працювати з іншими речами у вашому гардеробі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У підсумку складається відчуття, що багато одягу, а носити все одно нічого.



Купівля одягу, яка не підходить вам за типом фігури. Дуже часто такий одяг спотворює пропорції, акцентує не потрібні зони, ховає ваші достоїнства. Саме іронічне, що побачити, що з вашим одягом щось не так дуже складно без сторонньої допомоги.



Найпростіший спосіб подивитися на себе з боку – фотографія. Користуйтеся!



Не вміння стилізувати комплект. Наприклад, користуватися багатошаровістю та аксесуарами, бачити пропорції і підганяти їх під свою фігуру, вміти поєднувати кольори і розставляти акценти. Це не просто посмажити м'ясо або зварити яйце, а приготувати його за рецептом або самостійно, з використанням спецій і додаткових продуктів – страва відразу стане в рази смачніше. Так і з образом.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Носити не актуальні фасони і морально застарілі речі. З зіпсованих продуктів смачну вечерю не приготувати! Звичайно, бувають виключення і деякі речі можуть служити вам дуже довго чи можна навчитися їх носити так, що і не скажеш, що їм 10-20 років. Але все ж переглядати свій гардероб раз у 5-7 років на предмет актуальності все ж варто.



Купувати або носити речі не свого розміру. Тут може бути психологічна підоснова або звичка купувати якийсь розмір. Але потрібно усвідомити, що цифри на бирці абсолютно нічого не значать, ви можете їх просто зрізати, і ніхто не дізнається який на вас розмір, якщо вам це доставляє дискомфорт. Не бійтеся взяти різні розміри для примірки і вибирайте той, який сидить на вас без провисання або зайвих складок.

До речі, стиліст Віка Барва перерахувала топ-5 помилок при виборі одягу.

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