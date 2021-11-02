Не делай так: топ-7 частых ошибок зимнего гардероба

В осенне-зимнее время важно выглядеть не только модно, но и тепло. Из-за этого многие модницы совершают ряд ошибок в составлении своего образа. Однако их можно избежать, при этом не теряя тепло и красоту лука, а так же спасая свое здоровье и молодость.

Стилист-тренер Ванда перечислила в Instagram главные ошибки при составлении образов на осень и зиму, которые повторяются из года в год.

7 ошибок зимнего женского гардероба:

1. Жаловаться, что холодно, но носить обувь на тонкой подошве и не использовать теплые носки. Чем массивнее подошва - тем дальше нога от холодной земли. Покупать осеннюю и зимнюю обувь, в которой вы много времени проводите на улице, стоит такого размера, чтобы туда поместился толстый носок. Ноги в тепле - значит, и телу уже не так холодно.



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2. Жаловаться, что холодно, но носить джинсы (да еще и скинни). В шерстяных брюках намного теплее!



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3. Жаловаться, что холодно, но не носить слои. Гораздо эффективнее утеплиться пуховым жилетом под пальто, чем шарфиком. Жилет не влезает под пальто? Маленькое, значит, пальто. Рубашка не лезет под свитер? Ну вы поняли.



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4. Жаловаться, что зимняя одежда полнит, при этом носить шубы, пальто, парки короткие и тесные в груди. Конечно, они полнят. Модель длинее и просторнее - и вот уже не полнит.



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5. Думать, что пальто с сапогами - этого достаточно для описания модного комплекта. Тесное приталенное короткое пальто, из-под которого торчит юбка по колено, а к ним - сапоги и кусок ноги в колготках, - это точно не модный образ.

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6. Воротники-колбасы. Воротник-стойка (я люблю в 1 слой) - это ок. 2 слоя - на мой взгляд, не каждая шея выдержит. Очень многих такая модель делает монолитными в шее-груди. А уж колбаса из нескольких слоев тем более. И зимой она точно не поместится под куртку и пальто.

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7. Носить трикотажные спортивные штаны только с толстовкой. Штаны классные и теплые, но можно носить с рубашками, свитерами, пиджаками. Не толстовкой единой.

Иллюстративное фото (instagram.com/vanda.style)