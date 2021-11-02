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Не роби так: топ-7 частих помилок зимового гардеробу

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Вівторок 02 листопада 2021 12:32
Не роби так: топ-7 частих помилок зимового гардеробу Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

В осінньо-зимовий час важливо виглядати не тільки модно, але і тепло. Через це багато модниць роблять ряд помилок в складанні свого образу. Однак їх можна уникнути, при цьому не втрачаючи тепло і красу лука, а так само рятуючи своє здоров'я і молодість.

Стиліст-тренер Ванда перерахувала в Instagram головні помилки при складанні образів на осінь і зиму, які повторюються з року в рік.

7 помилок зимового жіночого гардеробу:

1. Скаржитися, що холодно, але носити взуття на тонкій підошві і не використовувати теплі шкарпетки. Чим масивніше підошва - тим далі нога від холодної землі. Купувати осіннє і зимове взуття, в якому ви багато часу проводите на вулиці, варто такого розміру, щоб туди помістився товстий носок. Ноги в теплі - значить, і тілу вже не так холодно.

Не роби так: топ-7 частих помилок зимового гардеробу

2. Скаржитися, що холодно, але носити джинси (та ще й скіні). У вовняних брюках набагато тепліше!

Не роби так: топ-7 частих помилок зимового гардеробу

3. Скаржитися, що холодно, але не носити шари. Набагато ефективніше утеплитися пуховим жилетом під пальто, ніж шарфиком. Жилет не влазить під пальто? Маленьке, значить, пальто. Сорочка не лізе під светр? Ну ви зрозуміли.

Не роби так: топ-7 частих помилок зимового гардеробу

4. Скаржитися, що зимовий одяг повнить, при цьому носити шуби, пальто, парки короткі і тісні в грудях. Звичайно, вони повнять. Модель довше і просторіше - і ось вже не повнить.

Не роби так: топ-7 частих помилок зимового гардеробу

5. Думати, що пальто з чобітьми - цього достатньо для опису модного комплекту. Тісне приталене коротке пальто, з - під якого стирчить спідниця по коліно, а до них - чоботи і шматок ноги в колготках, - це точно не модний образ.

6. Коміри-ковбаси. Комір-стійка (я люблю в 1 шар) - це ОК. 2 шари - на мій погляд, не кожна шия витримає. Дуже багатьох така модель робить монолітними в шиї-грудях. А вже ковбаса з декількох шарів тим більше. І взимку вона точно не поміститься під куртку і пальто.

7. Носити трикотажні спортивні штани тільки з толстовкою. Штани класні і теплі, але можна носити з сорочками, светрами, піджаками. Не толстовкою єдиною.

Не роби так: топ-7 частих помилок зимового гардеробуІлюстративне фото (instagram.com/vanda.style)

Нагадаємо, раніше стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року.

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