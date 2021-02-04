Дикая орхидея: Барбара Палвин в пышной юбке и гольфе восхитила неземной красотой

Барбара Палвин представила фанатам свою новую съемку для бренда BVLGARI. Девушка позирует в женственном образе, который составили пышная гофрированная юбка и гольф розово-бордового оттенка, который идеально сочетался с цветами в волосах модели. На этом фоне сумка в бежевом цвете с золотистой цепочкой смотрелась особенно эффектно.

Барбара покорила сеть новым кампейном (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Макияж Барбаре сделали натуральный, выделив ее серо-голубые глаза с помощью коричневых теней, а пухлые губы - оттенком в тон орхидеям. Выглядела одна из самых популярных в мире моделей (на ее страницу в Instagram подписано болем 15 млн фолловеров) просто обворожительно. "Неземная", "Королева", "Прекрасна!", "Ты самая красивая", - пишут поклонники "ангела".

Также недавно Барбара запостила фото, где она позирует с каре. Девушка никак не может решить, отращивать волосы или вновь сделать себе эффектную стрижку. Однажды она спросила совета у своих фанатов, но они разделились буквально на два лагеря. Поэтому решать ей теперь придется самой.

Барбара никак не решится на стрижку (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Ранее прическу поменяла еще одна героиня светских хроник, давняя подруга Барбары - Наталья Водянова. Она стала блондинкой после долгого периода с натуральным оттенком.