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Дикая орхидея: Барбара Палвин в пышной юбке и гольфе восхитила неземной красотой

Новина українською → США, Четверг 04 февраля 2021 21:23
Дикая орхидея: Барбара Палвин в пышной юбке и гольфе восхитила неземной красотой Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин представила фанатам свою новую съемку для бренда BVLGARI. Девушка позирует в женственном образе, который составили пышная гофрированная юбка и гольф розово-бордового оттенка, который идеально сочетался с цветами в волосах модели. На этом фоне сумка в бежевом цвете с золотистой цепочкой смотрелась особенно эффектно.

Дикая орхидея: Барбара Палвин в пышной юбке и гольфе восхитила неземной красотойДикая орхидея: Барбара Палвин в пышной юбке и гольфе восхитила неземной красотойБарбара покорила сеть новым кампейном (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Макияж Барбаре сделали натуральный, выделив ее серо-голубые глаза с помощью коричневых теней, а пухлые губы - оттенком в тон орхидеям. Выглядела одна из самых популярных в мире моделей (на ее страницу в Instagram подписано болем 15 млн фолловеров) просто обворожительно. "Неземная", "Королева", "Прекрасна!", "Ты самая красивая", - пишут поклонники "ангела".

Также недавно Барбара запостила фото, где она позирует с каре. Девушка никак не может решить, отращивать волосы или вновь сделать себе эффектную стрижку. Однажды она спросила совета у своих фанатов, но они разделились буквально на два лагеря. Поэтому решать ей теперь придется самой.

Дикая орхидея: Барбара Палвин в пышной юбке и гольфе восхитила неземной красотойБарбара никак не решится на стрижку (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Ранее прическу поменяла еще одна героиня светских хроник, давняя подруга Барбары - Наталья Водянова. Она стала блондинкой после долгого периода с натуральным оттенком.

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