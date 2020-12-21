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Срочно купить: роскошная Барбара Палвин показала главный зимний аксессуар

Новина українською → США, Понедельник 21 декабря 2020 22:25
Срочно купить: роскошная Барбара Палвин показала главный зимний аксессуар Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин в последнее время нарасхват. Девушка буквально не успевает выкладывать все свои рекламные кампании. Так, на днях она продемонстрировала коллаборацию с известным французским брендом Lancaster, сумки которого рекламирует недавно. И похоже, скоро девушка может заполучить еще один выгодный контракт. На своей странице 26-летняя красавица выложила фото с подарком от Bvlgari. Они получили массу востоженных отзывов, что не может не привлечь внимание компании.

Срочно купить: роскошная Барбара Палвин показала главный зимний аксессуарСрочно купить: роскошная Барбара Палвин показала главный зимний аксессуарМодель выглядит просто потрясающе! (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Девушка предстала в очаровательном зимнем образе, который составили белые кожаные брюки (к слову, любимая вещь модели) с высокой посадкой, а также гольф горчичного оттенка. Главная изюминка - сумочка серебристого цвета на цепочке уже упомянутого выше бренда. Она придала образу гламурную и праздничную нотку, сделав его буквально ослепительным. "Рождество пришло рано", - написала она под снимком. А в хэштегах добавила слова "больше, чем мечта".

В сети фото роскошной модели как всегда вызвало фурор. Поклонники просто очарованы видом своей любимицы, а также идеей дополнить относительно простой образ "новогодней" сумочкой. Модели такого типа есть у многих более демократичных брендов, так что этот прием орднозначно стоит повторить!

Ранее Барбара Палвин покорила фанатов своей аппетитной фигурой.

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