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Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 13:51
Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку Иллюстративное фото (unsplash.com)
Автор: Lite

Украинский дизайнер Андре Тан уверен, что рубашка должна быть у каждой девушки, ведь эта универсальная вещь поможет легко создать стильный образ. "Вы прожили жизнь зря, если в вашем гардеробе нет рубашки!" - считает эксперт.

В своем Instagram гуру моды и стиля рассказал, как правильно выбрать рубашку и красиво ее носить в зависимости от типа фигуры.

Золотые правила при выборе рубашки:

Правильный воротник — залог успеха

Он обязательно должен быть мягкий. Если у рубашки жесткий воротник или же он укреплен пластиковыми вставками, вы будете похожи на советскую директрису школы.

Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Не экономим на составе

Конечно же выбираем 100% хлопок. Маленький секрет: если в составе будет 3-4% эластана, то рубашка будет более мягкой.

Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Ищите “ту самую”

Часто девушки подбирают неправильный оверсайз! Уравнение для идеального оверсайза: к вашему размеру добавьте 1 или 1,5 размера.

Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Как носить рубашку, если ты…

Треугольник:

Попробуйте подкатать рукава рубашки до длины в три четверти — это сделает тело пропорциональным. Также не забывайте о ремешке (3-4 см) и аксессуарах.

Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Прямоугольник:

Рубашка, завязанная узлом на животе. Наконец-то она вернулась, прямиком из 90-х! Эта фишка освежает образ и делает красивый акцент на талии.

Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Перевернутый треугольник:

V-образный вырез — ваш главный козырь! Обратите внимание на рубашки с вертикальными полосками. Также попробуйте заправить рубашку наполовину — это хитяра.

Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Выбираем цвет

Кстати, рубашка не обязательно должна быть белая. Ключевые цвета весны 2021 — золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue.

Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашкуИллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, ранее стилист Анастасия Амстердам рассказала, какие модели брюк будут в моде весной 2021.

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