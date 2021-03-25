Лампасы и кожа: стилист назвала актуальные брюки весны 2021

Из года в год женские брюки становились все более популярными и сегодня можно смело назвать их незаменимым предметом женского гардероба. Модные брюки отлично смотрятся в вечерних и праздничных образах, а также универсальны и удобны в повседневной носке. Стилист Анастасия Амстердам рассказала, какие модели брюк будут в моде весной 2021.

Актуальные и стильные варианты эксперт показала на своей странице в Instagram .

Модные брюки весны 2021:

⠀

Палаццо. Любовь моя навеки. Ни на что не променяю и если меня заставят выбрать одни-единственные брюки, то это будут палаццо.



⠀

Прямые. Да, просто прямые брюки. Могут быть укорочены или нормальной длины. Классика в лучшем виде.



⠀

Бананы. Брюки с защипами на талии, заужены к низу. Обычно до щиколотки. Одни из самых универсальных брюк.



⠀

Кожаные. Могут быть любого свободного кроя, не скини. Кожаные леггинсы канули в лету, забудьте.



⠀

Лампасы. Уууу, что-то новенькое. Убираем связку "лампасы=спорт". Сейчас полоски будут везде, даже на классических брюках. Бонус? Шикарно вытягивает ногу и облегчает силуэт.



⠀

Штрипки. Сейчас все вспомнят гамаши из 90х. Носим с платьями, туниками, длинными рубашками.



⠀Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)