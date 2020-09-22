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Дружные и стильные: Виктория Бекхэм устроила необычную презентацию своего бренда в компании мужа и детей

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 18:31
Дружные и стильные: Виктория Бекхэм устроила необычную презентацию своего бренда в компании мужа и детей Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Ольга Турчаникова

Звезда устроила презентацию своей коллекции

Виктория Бекхэм доказала, что милая семейная традиция собираться на ее показах жива, несмотря на отсутствие этих самых показов в привычном понимании этого слова. Так, 46-летняя бизнес-вумен провела демонстрацию своей коллекции в диждитал-формате. А ее родные, как самые преданные фанаты Виктории, стали единственными гостями импровизированного показа.

Дружные и стильные: Виктория Бекхэм устроила необычную презентацию своего бренда в компании мужа и детей

Новое фото семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В своем блоге многодетная мама и любящая супруга показала новое семейное фото. На нем позируют Дэвид Бекхэм, а также 18-летний Ромео, 15-летний Круз и девятилетняя Харпер Севен. Старший сын знаменитой четы Бруклин не присутствовал на знаковом для мамы событии. Он сейчас находится в Нью-Йорке, где вместе со своей невестой Николой Пельтц готовится к свадьбе.

Дружные и стильные: Виктория Бекхэм устроила необычную презентацию своего бренда в компании мужа и детейСемья заботится о здоровье (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Мои любимые (и единственные) гости в этом сезоне!", – написала Виктория под галереей. Презентация включала в себя показ лукбука коллекции, а также мини-фильм о становлении бренда. Новая коллекция Виктории Бекхэм была презентована в галерее современного искусства Восточного Лондона Victoria Miro. В речи перед презентацией икона стиля выразила благодарность сложному периоду карантина, отметив, что благодаря ему у творческих личностей появилось больше времени на свои проекты.

Дружные и стильные: Виктория Бекхэм устроила необычную презентацию своего бренда в компании мужа и детей

Виктория Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Могу честно сказать, что в этой коллекции нет ничего, что я сама не буду носить. А это бывает далеко не всегда. Иногда ты действительно создаешь наряды только для подиума", – рассказала о новой линии звезда.

На презентацию Виктория надела брюки своего любимого фасона: длинные, с высокой посадкой и стрелками. Дополнила их белая блуза с бантом. Харпер Севен нарядили в длинное платье с цветастым принтом. А парни выбрали наряды в духе кэжуал и спорт.

Напомним, ранее Виктория возмутила сеть дороговизной вещей своей марки.

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