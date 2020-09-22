Дружні і стильні: Вікторія Бекхем влаштувала незвичайну презентацію свого бренду в компанії чоловіка і дітей

Зірка влаштувала презентацію своєї колекції

Вікторія Бекхем довела, що мила сімейна традиція збиратися на її показах жива, попри на відсутність цих самих показів у звичному розумінні цього слова. Так, 46-річна бізнесвумен демонстрацію своєї колекції провела в диждитал-форматі. А її рідні, як найвідданіші фанати Вікторії, стали єдиними гостями імпровізованого показу.

Нове фото сім'ї (фото: instagram.com/victoriabeckham)

У своєму блозі багатодітна мама, любляча дружина показала нове сімейне фото. На ньому позують Девід Бекхем, а також 18-річний Ромео, 15-річний Круз і дев'ятирічна Харпер Севен. Старший син знаменитої пари Бруклін не був присутній на знаковій для мами події. Він зараз знаходиться в Нью-Йорку, де разом зі своєю нареченою Нікола Пельтц готується до весілля.

Сім'я піклується про здоров'я (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Мої улюблені (і єдині) гості в цьому сезоні!", – написала Вікторія під галереєю. Презентація містила показ лукбука колекції, а також мініфільм про бренд. Нова колекція Вікторії Бекхем була презентована в галереї сучасного мистецтва Victoria Miro. У промові перед презентацією ікона стилю висловила подяку складному періоду карантину, зазначивши, що завдяки йому у творчи особистостей з'явилося більше часу на свої проєкти.

Викторія Бекхем та Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Можу чесно сказати, що в цій колекції немає нічого, що я сама не буду носити. А це буває далеко не завжди. Іноді ти створюєш вбрання тільки для подіуму", – розповіла про нову лінії зірка.

На презентацію Вікторія одягла штани свого улюбленого фасону: довгі, з високою посадкою і стрілками. Доповнила їх біла блуза з бантом. Харпер Севен нарядили в довгу сукню з кольоровим принтом. А хлопці вибрали одяг в дусі кежуал і спорт.

Нагадаємо, раніше Вікторія обурила мережу дорожнечею речей своєї марки.